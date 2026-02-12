L'Inter ha incassato 136 milioni dalla UEFA nel 2024/25. Atalanta meglio della Juventus

La UEFA ha pubblicato il proprio resoconto finanziario per la stagione 2024/2025 e nelle pagine del report è possibile imbattersi in notizie di vario carattere. Come per esempio quanto hanno incassato le varie squadre italiane dalla UEFA per i cosiddetti premi partita e di raggiungimento dei traguardi previsti nei tornei.

Un elenco che riguarda le 8 squadre di Serie A che lo scorso anno hanno preso parte alle tre competizioni UEFA internazionali per club. Gli incassi più ricchi sono garantiti naturalmente dalla 'regina' Champions League, grazie alla quale l'Inter, arrivata fino all'ultimo atto, ha guadagnato quasi 140 milioni di euro. Il doppio rispetto alla seconda italiana classificata, l'Atalanta, che beneficia anche dell'incasso garantito dalla partecipazione alla Supercoppa UEFA (persa contro il Real Madrid). In generale, la graduatoria è guidata dal PSG campione, con 144 milioni incassati.

Sopra i 60 milioni di euro di montepremi dalla Champions League vanno sia la Juventus che il Milan, che doppiano quasi il 'fanalino di coda' della massima competizione europea per l'Italia, il Bologna che è stato eliminato nel maxi-girone. I rossoblù comunque incassano sensibilmente di più rispetto alle due romane, arrivate quasi in fondo all'Europa League, e più del doppio della Fiorentina, eliminata in semifinale di Conference League. Di seguito l'elenco al completo.

Montepremi partecipanti Champions League

Inter 136,6 milioni di euro

Atalanta 71,1 milioni di euro (67,7 Champions e 4 Supercoppa UEFA)

Juventus 66,4 milioni di euro

Milan 61,4 milioni di euro

Bologna 35,3 milioni di euro

Montepremi partecipanti Europa League

Lazio 24,2 milioni di euro

Roma 20,5 milioni di euro

Montepremi partecipanti Conference League

Fiorentina 14 milioni di euro

Montepremi Champions League Femminile

Roma 650mila euro

Juventus 600mila euro