Il procuratore Wesserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica

L’ex stella della nazionale statunitense femminile Abby Wambach - 256 presenze, 184 reti con al collo due ori olimpici e un titolo mondiale (oltre un secondo posto e due terzi posti) – ha deciso di prendere una posizione forte dopo che nei documenti del ‘Caso Epstein’ è emerso il nome del manager sportivo Casey Wasserman, fondatore e CEO Della omonima agenzia sportiva nonché presidente del comitato organizzatore dell’OIimpiade di Los Angeles del 2028.

“Ho lasciato la Wasserman Agency. Ho letto le corrispondenze di Casey Wasserman nei fascicoli Epstein. So quello che so e seguo il mio istinto e i miei valori non parteciperò ad alcun accordo professionale sotto la sua guida. - si legge in un post social dell’ex attaccante - Devo anche dire questo: sono grata al mio agente, che conosco da quasi 20 anni e di cui mi fido. Casey dovrebbe dimettersi, dovrebbe andarsene, così che più persone come me non debbano farlo. Non ho chiaro quali saranno i miei prossimi passi. Per me va bene così, so solo dove non posso stare”.