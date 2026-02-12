Allegri sul medagliere olimpico: "Noi italiani diciamo che siamo i più scarsi, poi alla fine facciamo i risultati"

Pisa-Milan in programma domani, i temi del campionato, gli infortuni, le polemiche arbitrali e... Federica Brignone. Per Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di vigilia del match che aprirà domani la 25^ giornata di Serie A, c'è spazio anche per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, soprattutto nella giornata che ha visto - tra le altre - l'impresa leggendaria della sciatrice Federica Brignone con la conquista della medaglia d'oro (la prima in carriera) nel superG. Il tecnico rossonero ha parlato così: "C'è da fare i complimenti alla Brignone, non è facile rientrare, ma la forza di volontà ti porta a confermare la prestazione. Il medagliere? Noi italiani diciamo che siamo i più scarsi di tutti, poi alla fine facciamo i risultati. Gli atleti che stanno facendo le Olimpiadi sono molto bravi, dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia e non pensare sempre che gli altri siano migliori di noi. Non diamoci sempre delle bastonate da soli".

Baresi e Bergomi alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi.

"L'ho vissuta in modo emozionante. Baresi in questo momento lo aspettiamo a Milanello, è da tanto che non viene. Sono momenti emozionati e queste Olimpiadi fanno bene all'Italia".

Tornando alle questioni di casa Milan, invece, Allegri ha parlato così della stagione disputata finora dai rossoneri: "Finora abbiamo fatto una buona stagione, siamo partiti per cercare di tornare in Champions e al momento siamo tra le prime quattro. L'obiettivo è quello. Poi avremmo potuto far meglio in Coppa Italia, che è un nostro rammarico. Dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo, consapevoli che l'Inter - come sapevamo fin dall'inizio - è una squadra molto forte, il Napoli pure è forte, la Juve sta tornando su... Non sarà facile entrare tra le prime quattro, dobbiamo pensare a fare e non alle polemiche o al resto".