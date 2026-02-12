Chi può incassare di più dai prestiti? Napoli e Milan ben oltre i 100 milioni, Juve terza
Curioso studio da parte di Transfermarkt.it, sito che si occupa di raccogliere dati sul calcio, in questo caso specifico sulla Serie A. È stata infatti stilata la classifica delle squadre che possono incassare di più dai giocatori dati in prestito: al primo posto c'è il Napoli con 144,6 milioni di euro, seguito dal Milan con 122,5 milioni e dalla Juventus a quota 86,4. L'Inter è sesta con 44,7. Fanalino di coda il Parma con 4,4. Di seguito la classifica completa:
1) Napoli - possibile incasso 144,6 milioni di euro
2) Milan - possibile incasso 122,5 milioni di euro
3) Juventus - possibile incasso 86,4 milioni di euro
4) Atalanta - possibile incasso 68,8 milioni di euro
5) Fiorentina - possibile incasso 61,3 milioni di euro
6) Inter - possibile incasso 44,7 milioni di euro
7) Bologna - possibile incasso 38,5 milioni di euro
8) Roma - possibile incasso 31,3 milioni di euro
9) Lazio - possibile incasso 26,0 milioni di euro
10) Genoa - possibile incasso 21,7 milioni di euro
11) Pisa - possibile incasso 20,9 milioni di euro
12) Como - possibile incasso 20,1 milioni di euro
13) Sassuolo - possibile incasso 18,6 milioni di euro
14) Cagliari - possibile incasso 18 milioni di euro
15) Udinese - possibile incasso 16,7 milioni di euro
16) Torino - possibile incasso 14,6 milioni di euro
17) Cremonese - possibile incasso 13,2 milioni di euro
18) Hellas Verona - possibile incasso 8,3 milioni di euro
19) Lecce - possibile incasso 6,7 milioni di euro
20) Parma - possibile incasso 4,4 milioni di euro