Binotto: "Per il Bologna con la Roma è l'ultima chiamata. Riproporrei Odgaard"

Jonatan Binotto, ex centrocampista del Bologna, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nel giorno antecedente al match di Europa League tra i rossoblù e la Roma, sottolineando il periodo duro che hanno vissuto gli emiliani che inconsciamente hanno sottovalutato alcuni cali più mentali che fisiologici: "Contro i giallorossi serviranno concretezza e compattezza".

Odgaard da mezzala ha faticato, ma Binotto allontana le critiche all'indirizzo di Vincenzo Italiano, domandando ai lettori se a loro giudizio il tecnico non avesse visto potenza e qualità per fargli fare quel ruolo lì: "Io lo riproporrei perché quelli buoni per me devono giocare sempre". Il 51enne sottolinea come questa sia l'ultima chiamata per il Bologna e che quindi deve essere molto carico.