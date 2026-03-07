Boga: "Al Nizza periodo difficile con due mesi senza giocare, la Juve mi ha dato fiducia"

Jeremie Boga, attaccante della Juve, ha analizzato a Sky Sport la vittoria di questa sera contro il Pisa. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal gol del 4-0: "Ho avuto un periodo difficile al Nizza, negli ultimi due mesi non ho giocato, ma mi sono preparato bene con un preparatore. Alla Juve ho trovato una squadra che mi dà fiducia. Mi sto allenando e ogni volta che entro cerco di fare del mio meglio per aiutare la squadra".

Sulla titolarità da conquistare, magari nella prossima gara: "Dipende dal mister, ogni minuto che gioco con la Juve io sono felice. Io cerco di sfruttare ogni occasione che mi viene concessa".