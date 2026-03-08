Szoboszlai, il calciatore totale secondo Slot: "Numero 1 al mondo per capacità di pressing"

Dopo la vittoria del Liverpool contro il Wolverhampton nel quinto turno di FA Cup, Arne Slot ha espresso parole di profonda ammirazione per Dominik Szoboszlai ai microfoni di TNT Sports. L'allenatore olandese ha descritto il centrocampista ungherese come il prototipo del calciatore totale, sottolineando la sua straordinaria evoluzione tattica: "Dominik possiede moltissime qualità. È un giocatore completo, un centrocampista a tutto tondo che, a mio avviso, incarna perfettamente il ruolo del mediano moderno".

Slot non ha dubbi: "È migliorato nel gioco in fase di possesso"

Slot ha poi analizzato i progressi compiuti dal giocatore rispetto alla passata stagione, evidenziando una crescita esponenziale nella gestione del possesso palla. Se già lo scorso anno Szoboszlai si era distinto per il lavoro oscuro e la disciplina tattica, in questa annata sembra aver raggiunto una nuova maturità tecnica: "Nella scorsa stagione era già molto bravo, principalmente nella fase di non possesso e parzialmente con la palla tra i piedi; credo che in questa stagione abbia migliorato sensibilmente il suo gioco in fase di possesso".

"È il migliore in assoluto a livello mondiale nel pressing"

Il tecnico si è infine sbilanciato con un paragone d'élite mondiale, incoronando l'ungherese come uno dei migliori interpreti della fase difensiva attiva. Secondo Slot, l'impatto di Szoboszlai nel recupero palla non ha eguali nel panorama calcistico attuale: "Per quanto riguarda la fase di non possesso, è tra i primi tre, quattro o cinque al mondo. E probabilmente è il migliore in assoluto a livello mondiale per quanto riguarda la capacità di pressing".