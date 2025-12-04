Live TMW Bologna, Lykogiannis: "Fondamentale passare il turno. Contenti per Immobile"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Bologna contro il Parma negli ottavi di finale di Coppa Itala Frecciarossa (2-1 il risultato finale firmato dalle reti di Benedyczak, Rowe e Castro), è intervenuto Charalampos Lykogiannis. Il terzino rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.23 - Inizia la conferenza stampa di Charalampos Lykogiannis.

Quanto è stato importante questo passaggio del turno?

"È stato importante vincere e passare il turno. Il nostro obiettivo è difendere il titolo dell'anno scorso e dopo la Cremonese volevamo voltare pagina. L'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di incredibile e questo ci porta a spingerci sempre in avanti anche quest'anno in questa competizione".

Cosa vi ha detto Italiano all'intervallo?

"Ci ha detto che potevamo fare qualcosa di più e così abbiamo fatto nella ripresa".

Che emozione è stato il gol di Castro?

"Una grande emozione, è stata una rete fondamentale. Ora ci concentreremo per domenica che ci aspetta una partita fondamentale".

Quanto è stato importante rivedere Immobile in campo?

"Ciro è un grandissimo ragazzo. Per lui è stato difficile trascorrere tanto tempo fuori. Lo abbiamo abbracciato tutti alla fine del match e siamo contenti di riaverlo con noi".

Tra pochi giorni vi attende anche la Supercoppa Italiana, cosa si aspetta?

"Dobbiamo andare in Arabia con l'obiettivo di andare più avanti possibile".

20.27 - Termina la conferenza stampa di Charalampos Lykogiannis.