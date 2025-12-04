Bologna, Italiano: "La notizia più bella è il ritorno di Immobile. Fiorentina? Mi dispiace"

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine della gara vinta allo scadere contro il Parma. Queste le sue parole: "Sull’1-1 abbiamo cercato di allontanare lo spettro dei rigori, mettendo dentro tutti gli attaccanti a disposizione. Siamo stati ripagati. Il secondo tempo nostro è stato molto positivo, la notizia più bella è il ritorno di Ciro. Mentalmente e fisicamente avremo una freccia in più da qui in avanti.

I due attaccanti possono essere un’opzione in futuro?

“Prima che si facesse male Ciro, avendo anche Castro e Dallinga, abbiamo provato spesso questa opzione, dopo l’infortunio la abbiamo abbandonata. Ora priveremo a riproporla, quando hai due attaccanti così puoi creare problemi ai difensori avversari. Vedremo se all'inizio o a gara in corso, ma comunque andiamo sempre in pressione con due attaccanti o un attaccante e un centrocampista avanzato. Ciro è micidiale nell’attacco alla profondità, ora abbiamo questa opzione in più, lui in questo è un maestro".

Cosa ne pensa della situazione Fiorentina e quanto è incontentabile:

“Mi dispiace, c’è gente stupenda in società. Tutto questo era inaspettato, ma c’è ancora margine per rimediare. La squadra è costruita per ben altre posizioni di classifica. Firenze è una pizza che ti spinge, quando deve starti vicina è straordinaria, ma pretende, quando le cose vanno così male c’è da dare una sterzata. Vanoli e tutti gli altri componenti daranno quella sgasata che serve per rimediare, in società c’è gente squisita e fantastica, sono convinto rimedieranno perché la squadra ha tanta qualità".