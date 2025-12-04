Bologna, Immobile: "Carico per ripartire, con la Lazio sarà una partita di grandi emozioni"

Dopo la lunga assenza per infortunio, Ciro Immobile è tornato in campo, giocando una decina di minuti nella vittoria del Bologna contro il Parma. Queste le sue parole al termine della sfida ai microfoni di Mediaset: "E’ stato bello, vincere in casa ripaga la sofferenza e il lavoro di questi mesi lunghi. Quando arriva una gioia come stasera, davanti ai nostri tifosi, ti dà la carica per ripartire".

La prossima è subito contro la tua Lazio:

"Ripartenza emotivamente fortissima, rivedo la gente che per tanti mi è stata vicina e mi ha voluto bene. Sarà una partita forte a livello di emozioni, per me soprattutto. Sono felice di ripartire, stiamo facendo una bellissima stagione".

Quanto è forte Castro?

"Santi ce l’ha con il Parma, non so cosa gli abbiano fatto (ride, ndr). E’ un ragazzo intelligente, è giovane e ha la voglia e l'umiltà di voler imparare".