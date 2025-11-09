Bologna, altro infortunio nel primo tempo col Napoli: si ferma anche Rowe, fuori all'intervallo
Secondo infortunio di giornata per il Bologna nel primo tempo del match contro il Napoli. Al 37' Jonathan Rowe resta a terra e anche per lui pare essere un problema muscolare, proprio come quello occorso a Skorupski, uscito a inizio partita per un fastidio al flessore (al suo posto in classe 2007 Massimo Pessina).
Italiano, comunque, chiede all'ex Olympique Marsiglia di rimanere in campo fino all'intervallo per non sprecare il secondo di tre slot a disposizione e andare in difficoltà nella ripresa. Rowe obbedisce, gioca sul dolore per una decina di minuti (recupero compreso) e poi durante la pausa viene sostituito da Cambiaghi.
