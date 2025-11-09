Pellegrini porta avanti la Roma: calcio di rigore trasformato alla perfezione
Lorenzo Pellegrini porta in vantaggio la Roma all'Olimpico: calcio di rigore trasformato alla perfezione dal capitano giallorosso, che spiazza Okoye e fa passare in vantaggio la Lupa. Non solo buone notizie per per Gasperini, che ha perso Dovbyk per infortunio: dentro Baldanzi, con la Roma costretta a giocare senza punte di riferimento.
