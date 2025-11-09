TMW Genoa-Fiorentina, "irruzione" di Dzeko in sala stampa. L'abbraccio con De Rossi: "Amici fraterni"

Sul campo è finita in parità. Ma Genoa e Fiorentina si sono date battaglia in una sfida molto importante per la zona bassa della classifica. Un punto che serve a fare un piccolo passo in avanti ad entrambe le due formazioni che però occupano ancora la zona retrocessione. La pausa servirà a Daniele De Rossi e a Paolo Vanoli per lavorare sugli aspetti da migliorare per poi cercare di uscire dalle sabbie mobili. Tanti gol, ma anche tanti errori difensivi che devono essere corretti per invertire al più presto la rotta.

Abbraccio fra De Rossi e Vanoli

Ci penseranno i due allenatori che prima delle conferenze stampa si sono dati un grande abbraccio nella pancia del "Ferraris". "Abbiamo sempre avuto un bel rapporto - ha detto De Rossi -. Era il vice di Ventura in Nazionale, i nostri nomi nelle ultime settimane si sono intrecciati". "Approfitto per fargli un grande in bocca al lupo. Gli abbracci sono per l'affetto che ho per lui" ha sottolineato invece Vanoli.

L'"irruzione" di Dzeko

Ma gli abbraccio e soprattutto le sorprese non sono mancate. Mentre il tecnico del Genoa stava parlando in conferenza è arrivato Edin Dzeko che ha voluto fare una sorpresa al suo ex compagno ai tempi della Roma: "Era sicuro che avrebbe fatto così - ha esternato De Rossi -. Siamo proprio amici fraterni, ero sicuro che mi avrebbe fatto gol".