Bologna, Rowe: "Oggi è importante, una partita che un calciatore vuole giocare"

L'attaccante del Bologna Jonathan Rowe è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Bologna-Napoli per presentare la sfida. Di seguito le sue parole:

"È una partita che da calciatore, quando cresci, vuoi giocare, sai quanto è importante per i tifosi e per gli avversari che hai di fronte"