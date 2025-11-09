Bologna, Rowe: "Oggi è importante, una partita che un calciatore vuole giocare"
L'attaccante del Bologna Jonathan Rowe è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Bologna-Napoli per presentare la sfida. Di seguito le sue parole:
"È una partita che da calciatore, quando cresci, vuoi giocare, sai quanto è importante per i tifosi e per gli avversari che hai di fronte"
