Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali: Dallinga e non Castro, torna Krstovic dal 1'

Il turno infrasettimanale valido per la 19a giornata di Serie A prosegue e oggi il Bologna accoglierà l'Atalanta al Dall'Ara. I felsinei devono rialzarsi dopo il brusco ko di San Siro contro l'Inter, la Dea invece arriva da un successo di misura pesante contro la Roma e intende darvi seguito. Andiamo allora a scoprire le formazioni ufficiali del match, in programma alle 18:30.

Da un lato Vincenzo Italiano ritocca il suo undici e manda in panchina il Toto Castro, preferendo Dallinga dal primo minuto, grandi cambiamenti alle sue spalle con Fabbian trequartista mentre Orsolini ha ripreso il 100% della condizione e si riprende la maglia da titolare. Freuler-Ferguson la doppia cabina di regia mixata a diga di centrocampo, Vitik-Hegghem invece la coppia difensiva. Bocciato Lucumi dopo la prestazione scricchiolante contro l'Inter. Sugli esterni Zortea e Miranda i prescelti dal primo minuto.

Lato Dea, coach Palladino propone la grande novità Krstovic dal primo minuto: l'ex Lecce si riappropria del posto da titolare dopo 5 partite di panchina (l'ultima presenza nell'undici iniziale risale al match contro il Verona del 6 dicembre). Hien è ancora fuori, confermato Scalvini e in assenza di Kolasinac ecco Ahanor dal 1'. Zappacosta-Bernasconi a correre sui binari laterali con Ederson e De Roon a fare volume a centrocampo, De Ketelaere e Zalewski (confermato) sulla trequarti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.

A disposizione: Pessina, Franceschelli, Lykogiannis, De Silvestri, Lucumi, Holm, Casale, Sulemana, Moro, Pobega, Odgaard, Castro, Immobile, Dominguez, Rowe.

Allenatore: Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Hien, Musah, Pasalic, Brescianini, Samardzic, Sulemana, Maldini.

Allenatore: Palladino.