Bologna avanti in Europa League, Bergomi: "La partita vera è durata 37 minuti"

Beppe Bergomi, dagli studi di Sky, ha commentato il successo del Bologna ai danni del Brann in Europa League: “La partita vera è durata 37 minuti, in cui ci sono state due parate di Skorupski, una bellissima a terra e l’altra sul tiro a giro, e poi c’è stato un salvataggio sulla riga di Freuler. Era una gara in equilibrio, poi l’espulsione ha cambiato completamente la gara. Il Bologna l’ha vinta bene nel secondo tempo”.