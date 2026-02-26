Bologna avanti in Europa League, Bergomi: "La partita vera è durata 37 minuti"
TUTTO mercato WEB
Beppe Bergomi, dagli studi di Sky, ha commentato il successo del Bologna ai danni del Brann in Europa League: “La partita vera è durata 37 minuti, in cui ci sono state due parate di Skorupski, una bellissima a terra e l’altra sul tiro a giro, e poi c’è stato un salvataggio sulla riga di Freuler. Era una gara in equilibrio, poi l’espulsione ha cambiato completamente la gara. Il Bologna l’ha vinta bene nel secondo tempo”.
Altre notizie Serie A
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
1 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Serie A
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Jagiellonia, Siemieniec elogia il talento di Mazurek: "Tripletta incredibile, grande notizia per la Polonia"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile