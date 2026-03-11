Bernardeschi: "Allegri mi ha insegnato a essere vincente, Sarri è il top tatticamente"

Com'è essere allenato da Allegri? A questa domanda ha risposto Federico Bernardeschi, che ne ha parlato nell'intervista rilasciata al podcast de La Tripletta de La Gazzetta dello Sport: "Mi ha insegnato a essere vincente, la differenza tra entrare per fare una partita e per vincerla. Questo per me è stato un dono. Ha un modo di gestire l'ambiente che lo rende un gestore a 360 gradi, riesce a trasmettere la sua mentalità a tutti, non solo ai calciatori".

E gli altri?

"Mancini è quello che mi ha dato di più dal punto di vista umano insieme a Sousa. Un po' come il padre che ti dà il consiglio, ma si fida di te. Lui sapeva cosa gli potevo dare io, quella consapevolezza mi ha dato tanto. Sarri tatticamente è quello che mi ha dato di più, a livello di idee, dell'essere maniacale. Quello che non ha funzionato è stato che non avevi il contesto giusto per far suonare quella sinfonia, c'erano situazioni più grandi".

Perché nessuno parla apertamente di omosessualità nel calcio?

"C'era un periodo nel quale tutti pensavano fossi gay... Credo perché non ci si fida ancora, soprattutto in un mondo chiuso come quello del calcio, si pensa che si faccia fatica ad accettarlo ed è sbagliato. Non è un ambiente facile, non ci si deve neanche più mettere l'attenzione. Possiamo solo sensibilizzare il più possibile".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Federico Bernardeschi.