Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bernardeschi: "Tutti pensavano fossi gay. Coming out? Non ci si deve mettere attenzione"

Bernardeschi: "Tutti pensavano fossi gay. Coming out? Non ci si deve mettere attenzione"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 14:05Serie A
Alessio Del Lungo

"C'era un periodo nel quale tutti pensavano fossi gay...". Esordisce così Federico Bernardeschi quando gli viene chiesto di commentare il perché ancora quasi nessuno riesca a parlare apertamente di omosessualità nel calcio: "Credo perché non ci si fida ancora, soprattutto in un mondo chiuso come quello del calcio, si pensa che si faccia fatica ad accettarlo ed è sbagliato. Non è un ambiente facile, non ci si deve neanche più mettere l'attenzione. Possiamo solo sensibilizzare il più possibile".

Parlando di campo, che snodo è il match contro la Roma per il Bologna?
"Importante, perché sappiamo che abbiamo avuto una battuta d'arresto in campionato e siamo più lontani da dove volevamo essere. L'Europa League ti può dare quel vantaggio che hai perso un po' in campionato, affrontiamo una squadra molto forte con un grandissimo allenatore come Gasperini".

Come vive il dualismo con Orsolini?
"In modo serena, fa parte del calcio. Lo sapevo e penso che lo sapesse pure lui… È così da una vita e sarà sempre così. Si affronta e si fanno le cose per un obiettivo comune. Il bene è quando uno spinge l'altro a fare meglio, fa sì che il livello generale si alzi".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Federico Bernardeschi.

Articoli correlati
Bernardeschi: "Allegri mi ha insegnato a essere vincente, Sarri è il top tatticamente"... Bernardeschi: "Allegri mi ha insegnato a essere vincente, Sarri è il top tatticamente"
Bernardeschi: "Nel 2021 fui vicinissimo all'Atalanta. Ho scelto l'MLS all'80% per... Bernardeschi: "Nel 2021 fui vicinissimo all'Atalanta. Ho scelto l'MLS all'80% per i soldi"
Bernardeschi sulla Nazionale: "Sembra la gente goda se va male. Mai parlato con Gattuso"... Bernardeschi sulla Nazionale: "Sembra la gente goda se va male. Mai parlato con Gattuso"
Altre notizie Serie A
Bologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non mi sembra una domanda... Live TMWBologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non mi sembra una domanda normale"
Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto... Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto Rugani
Bologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"... Live TMWBologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"
Sabrina Ferilli sulla corsa Champions: "Speriamo. Faccio un'altra scommessa per la... Sabrina Ferilli sulla corsa Champions: "Speriamo. Faccio un'altra scommessa per la Roma"
Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B
Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenza Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenza
Continua il periodo no di Tudor: nelle ultime 13 partite ha battuto solo l'Inter Continua il periodo no di Tudor: nelle ultime 13 partite ha battuto solo l'Inter
Club con più valore di mercato, Yildiz stella della Serie A. Bologna e Parma dopo... Club con più valore di mercato, Yildiz stella della Serie A. Bologna e Parma dopo le big
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
4 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
5 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Immagine top news n.1 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine top news n.2 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Immagine top news n.3 Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero
Immagine top news n.4 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.5 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.6 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Immagine top news n.7 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Colantuono sull’Atalanta: "Bayern ingiocabile a prescindere dall’assetto tattico"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cugini: "Atalanta, brutta macchia. Palladino ha mostrato poca umiltà"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fabregas vero fenomeno, rende appetibili giocatori sconosciuti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non rispondo"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto Rugani
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"
Immagine news Serie A n.4 Sabrina Ferilli sulla corsa Champions: "Speriamo. Faccio un'altra scommessa per la Roma"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B
Immagine news Serie A n.6 Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenza
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Settimana di scontri diretti per l'Entella, Bariti: "Giorni importanti, non carichiamoci di pressioni"
Immagine news Serie B n.2 Palumbo e Calò, re degli assist in Serie B: chi è davvero il migliore?
Immagine news Serie B n.3 Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-Reggiana
Immagine news Serie B n.4 Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, il paradosso del gol: si segna ma non con gli attaccanti. Pesa l’assenza di Candellone
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Lombardo per ritrovare lo 'Spirito Samp': ma il problema è strutturale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Immagine news Serie C n.2 Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Immagine news Serie C n.3 La Serie C celebra le 'Giornate FAI di Primavera'. La nota della Lega Pro
Immagine news Serie C n.4 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Ascoli, dirige l'orchestra Samuele Damiani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Iran, altre due calciatrici chiedono asilo politico. Ma una cambia idea e torna in patria
Immagine news Calcio femminile n.2 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?