Irlanda del Nord, l'ex portiere Platt: "Possiamo battervi, non siete più quelli di un tempo"

“Possiamo battervi, non siete più quelli di un tempo”. Intervistato da Il Giornale, Jim Platt, ex portiere del Middlesbrough che ha giocato i Mondiali del 1982 e del 1986 con l’Irlanda del Nord, parla così in vista della partita di questa sera: “Sarà una partita equilibrata, noi non segniamo tanti gol ma non credo che l’Italia sia forte come una volta”.

Per Platt, la selezione allenata da O’Neill ha buone possibilità: “Punteremo a tenere botta, la pressione sarà tutta dell’Italia e noi siamo difficili da battere”. Non a caso, il giocatore più temuto dell’Italia gioca in Premier League: “Sandro Tonali, se non è al meglio sarà una buona notizia”.

Platt si spinge anche a “scegliere” l’eventuale sfidante in finale: “Meglio il Galles, sarebbe un viaggio più corto e i giocatori si conoscono già”.