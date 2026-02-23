Live TMW Bologna, Castro: "Sogno il Mondiale, ma devo lavorare ancora molto"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Bologna contro l'Udinese nella ventiseiesima giornata della Serie A 2025/26 (1-0 il risultato finale firmato dalla rete di Bernardeschi), è intervenuto Santiago Castro. Il centravanti rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.25 - Inizia la conferenza stampa di Santiago Castro.

È ufficialmente passato il momento di crisi dopo questa vittoria?

"Siamo contenti della terza vittoria consecutiva. Per tutto il mese di gennaio abbiamo fatto grandi prestazioni ma non arrivavano risultati. Finalmente oggi siamo tornati a vincere davanti alla nostra gente. Personalmente oggi sono riuscito a giocare un po' più fuori dall'area e sono contento della mia prestazione".

Ha lasciato il rigore a Bernardeschi?

"Abbiamo rigoristi importanti, sia lui che Orsolini. Se lui me l'avesse lasciato lo avrei calciato, ma le gerarchie sono chiare".

Sta pensando al Mondiale?

"Non sto trascinando io questo Bologna. Con la Lazio se non ricevo quel cross non posso segnare, con il Torino se Bernardeschi non mi dà quella palla non posso girarmi e far gol. I meriti sono di tutti. Ora ho 21 anni e devo migliorare ancora. Sono orgogliosamente argentino e sarebbe un sogno giocare il Mondiale, ma devo lavorare ancora molto".

23.29 - Termina la conferenza stampa di Santiago Castro.