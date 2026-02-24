United, Sesko ancora in gol. Mai da titolare: "Io credo in me, gli altri sanno cosa aspettarsi"

Sette reti alla prima stagione in Premier League, 3 addirittura entrando dalla panchina nelle ultime 4 partite. Benjamin Sesko si sta rivelando un fattore per il Manchester United ultimamente, sebbene sotto la guida dell'allenatore ad interim Michael Carrick non sia mai sceso in campo titolare. Intanto però l'attaccante sloveno di 22 anni si è fatto trovare pronto e anche oggi ha deciso una partita vitale per regalare il successo di misura sull'Everton e il quarto posto in solitaria nel campionato inglese per i Red Devils.

"Era davvero importante per noi vincere questa partita", ha esordito il match-winner ai microfoni di Sky Sports UK. "È stata durissima. Noi abbiamo lottato, loro hanno lottato. È stata una battaglia giocata alla pari, da 50/50, ma siamo riusciti a gestirla fino alla fine e ad assicurarci la vittoria". Sulle sue recenti prestazioni si è espresso così: "Per me è importante cercare di aiutare la squadra ogni volta che entro in campo. È per questo che sono qui. Che siano 5 minuti o 90, non ha molta importanza. L'obiettivo è dimostrare che posso dare il mio contributo se ne ho la possibilità, e sono molto felice di questo".

Sentiva che avrebbe avuto un impatto partendo dalla panchina stasera? Sesko replica: "Io credo in me stesso e così fanno anche gli altri giocatori. Sanno cosa aspettarsi quando entro in partita. Spetta a me, ovviamente, farmi trovare pronto".