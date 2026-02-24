Bologna, Italiano: "Heggem ha un fastidio all'anca, Miranda è solo un affaticamento"

Nel corso della conferenza stampa post partita, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato anche degli infortunati partendo da Heggem, defezione dell'ultima ora in casa rossoblù prima del match contro l'Udinese: "Heggem ha un fastidio all'anca e non riesce ad essere al 100%. Speriamo di recuperarlo per giovedì. Miranda mi ha detto che è a posto, era solo un affaticamento. Cambiaghi sta bene".

Che obiettivo può porsi il Bologna in campionato?

"Le altre stanno correndo molto davanti, ma noi dobbiamo guardare partita per partita come abbiamo sempre fatto. Giovedì ci aspetta una partita fondamentale e vogliamo portare a casa il passaggio del turno"

