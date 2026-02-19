Bologna, col Brann seconda vittoria esterna in Europa senza subire gol. Non succedeva dal '98
TUTTO mercato WEB
Buona la prima, ma non solo la prima, per il Bologna. Come sottolinea il profilo X di Opta Paolo, la squadra di mister Italiano ha vinto infatti due trasferte di fila senza subire gol (vs Maccabi Tel Aviv e Brann) solo per la seconda volta in competizioni europee. Non succedeva dal periodo tra agosto e novembre 1998 (vs Ruch Chorzów, Sporting e Slvia Praga in quel caso).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
3 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, Stillitano: "Donadoni non ha portato la svolta sperata, ma la responsabilità non è solo sua"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile