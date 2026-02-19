C'è modo di gioire anche per Piccoli: rigore conquistato e segnato, Jagiellonia-Fiorentina 0-3
0-3 della Fiorentina sul campo dello Jagiellonia, all'81' segna anche Roberto Piccoli. Il centravanti si è conquistato il tiro dal dischetto per fallo di Drachal ai suoi danni, e ha poi realizzato con freddezza, incrociando col destro forte e sotto la traversa.
