Roma, altra buona notizia per Gasperini: Hermoso è tornato a lavorare in gruppo

Dopo la buona notizia riguardo a Paulo Dybala, la Roma sorride di nuovo per quanto emerge dalla seduta odierna. Se la Joya non dovrà operarsi al ginocchio, Mario Hermoso invece è pronto a dare il suo contributo alla squadra di Gasperini. Il difensore è infatti tornato in gruppo e quindi è sempre più vicino al recupero totale dal suo infortunio.

Nell stagione attuale Hermoso è sceso in campo 17 volte in Serie A, una in Coppa Italia e 5 in Europa League, segnando un gol in campionato e uno nell'altro torneo nazionale. In estate sembrava ormai certo il suo addio, poi però il tecnico di Grugliasco ha deciso di dargli una chance e lui l'ha colta, sfruttandola alla perfezione e diventando una risorsa fondamentale per il reparto arretrato. Da capire se sarà già convocato contro la Cremonese.