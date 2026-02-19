La richiesta di Italiano ai giocatori del Bologna: "Ora voglio due mesi con la spina attaccata"

Mister Vincenzo Italiano si gode il suo Bologna finalmente ritrovato. Intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria col Brann in Norvegia, il tecnico dei rossoblù ha parlato così dei due risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League:

"Abbiamo dato anche un po' di entusiasmo al gruppo con queste due vittorie. Sai benissimo che lavorare con sconfitte una dietro l'altra - giocando ogni tre giorni -- può minare certezze accumulate in un anno e mezzo. Invece sappiamo archiviare, ripartire, fare partite serie e mature come quella di oggi. Mi auguro che da qui in avanti diventi un'abitudine: entrare in campo con l'approccio giusto, cercare di dare una mano a questa squadra per vincere, con grande attenzione dietro. Ultimamente stiamo concedendo poco, siamo molto più attenti rispetto a qualche partita fa, e questo ci sta portando risultati. Saranno due mesi, due mesi e mezzo in cui bisogna avere la spina attaccata, perché è giusto così".

Ma lei, Italiano, di cosa ha fame a questo punto della stagione?

"Di vedere i ragazzi esprimersi in questo modo. Abbiamo giocato una partita complicata a Torino perché non potevamo sbagliare, e i ragazzi hanno dimostrato che nel momento in cui c'è da essere più attenti e concentrati, tirano fuori attenzione e qualità. Oggi altrettanto, perché la prima di un andata e ritorno ha bisogno di grande attenzione, grande concretezza e grande sacrificio, e l'hanno fatto. Da qui alla fine chiedo solamente questo. Siamo stati puniti in maniera troppo esagerata in alcune partite, con sconfitte in cui le prestazioni c'erano, e abbiamo perso tanto terreno in campionato. Rimettere punti e cambiare questo trend in casa deve essere un obiettivo, e ci proveremo già da lunedì".

