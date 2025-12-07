Bologna, De Silvestri e Ravaglia ricordano Mihajlovic: "Sempre con noi, è partito tutto da lui"

Intervistati da Sky Sport dopo l’1-1 con la Lazio, Lorenzo De Silvestri e Federico Ravaglia hanno commentato il risultato da punto di vista del Bologna: “Sicuramente potevamo sfruttare qualche ripartenza, qualche occasione in più - ha detto De Silvestri -. Però il pareggio è giusto, ce lo prendiamo e portiamo a casa. Abbiamo tanti impegni, è una squadra che ha voglia di andare avanti”:

Il portiere ha invece risposto sul desiderio di continuare ad avere De Silvestri in squadra: “Lo spero, perché Lorenzo, prima che calciatore, è una persona incredibile: è qui da anni, anche grazie a lui siamo riusciti a creare un gruppo incredibile - ha spiegato Ravaglia -. E poi in questa partita ci piace ricordare Sinisa Mihajlovic, è partito tutto da lui”.

Chiosa affidata nuovamente a De Silvestri: “Ci tengo anche io a ricordarlo, spero di vedere la sua famiglia che era qui. Sinisa è sempre con noi”.