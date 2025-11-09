Bologna, Di Vaio: "Orgogliosi di aver ridato lustro al club. Dallinga? È cresciuto"

Il DS del Bologna Marco Di Vaio è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Napoli. Di seguito le sue parole:

Sono cambiate le ambizioni, possiamo dire che il Bologna è una grande?

"Per storia sicuramente, sstiamo facendo grandi cose e siamo contenti. C'è una grande passione qui, è difficile giocare per questa maglia. La storia la senti e la porti in campo sempre. Aver ridato lustro a questo club ci dà orgoglio"

Imbattuti contro le grandi in casa, stiamo sottovalutando il Bologna?

"Ci cambia poco, abbiamo ben chiaro con l'allenatore e la società il cammino da fare. Sarà lungo, lottiamo con grandi potenze che hanno lavorato bene. Sarà un campionato complicato, siamo lì e siamo contenti, restarci sarà difficile. Pensiamo partita dopo partita, mettiamo in campo la filosofia del nostro allenatore".

Cosa manca a Dallinga?

"È cresciuto molto, anche nei movimenti e nel partecipare al gioco. Gli manca un po' di frotuna, sono stato attaccante e so quanto sia importante fare gol anche brutti. Deve ritrovare fiducia in zona gol ma è cresciuto".