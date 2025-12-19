Bologna e Inter vanno ai rigori: 1-1 al 90', che miracolo di Pepo Martinez su Fabbian nel recupero

Orsolini risponde a Thuram: 1-1 nella semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter dopo i tempi regolamentari, si va ai rigori!

Il primo tempo

Avvio shock per il Bologna e Inter subito padrona del campo. Bastano appena due minuti ai nerazzurri per sbloccare il match di Riyadh: Bastoni intercetta un passaggio rischioso di Orsolini, si invola sulla sinistra e pennella un cross perfetto per Marcus Thuram, che al volo batte Ravaglia per lo 0-1. L’Inter gestisce i ritmi con personalità, mentre la squadra di Italiano prende progressivamente campo. Bernardeschi è il più attivo: prima impegna Martinez con una conclusione centrale, poi sfiora il pari su assist di Holm. Zielinski risponde sull’asse con Dimarco, ma Ravaglia è decisivo sul tap-in ravvicinato del polacco. La svolta arriva nel finale di primo tempo. Dopo un check VAR per un tocco di mano di Bisseck, Chiffi indica il dischetto: Orsolini resta glaciale, calcia centrale e firma l’1-1 al 35’. Prima dell’intervallo, però, il Bologna perde Bernardeschi per un problema alla spalla (entra Rowe) e si registra anche un breve stop per Zielinski. Si va al riposo in perfetta parità, al termine di una frazione intensa e ricca di episodi.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un’Inter più aggressiva. Barella alza il volume, Dimarco sfiora il gol con una splendida volée respinta da Ravaglia, mentre Martinez salva in due tempi sulla fuga di Castro. Al 57’ l’episodio che può cambiare la partita: Bonny viene steso, Chiffi assegna il rigore ma, dopo l’on-field review, lo revoca. Seguono cambi a raffica: Chivu inserisce Lautaro e Frattesi, Italiano ridisegna l’attacco con Immobile. Nel finale il Bologna prova a spingere con Rowe, ma l’Inter controlla e non concede varchi, almeno fino al miracolo di Martinez sul tentativo di Fabbian al 91'. Finisce dunque 1-1, con verdetto rimandato ai calci di rigore. Chi sarà l'avversaria del Napoli in finale?