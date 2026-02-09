L'Inter celebra Lautaro: "Scritto nei colori nerazzurri. Impresso nelle vie di Milano"
Lautaro Martinez ha segnato ieri contro il Sassuolo il gol numero 171 con la maglia dell'Inter. Il Toro di Bahia Blanca ha timbrato ancora una volta, trascinando i suoi compagni al successo soprattutto grazie all'atteggiamento da leader, che ha mostrato anche in una rincorsa al 74' sullo 0-4. Il club nerazzurro lo ha celebrato sui social per aver raggiunto il terzo posto all-time tra i marcatori della società meneghina: "Scritto nei colori nerazzurri. Impresso nelle vie di Milano. Sul podio dei nostri bomber".
La top 10 dei migliori marcatori dell’Inter
Giuseppe Meazza: 284 gol - 408 presenze - 0,7 media gol/partita
Alessandro Altobelli: 209 gol - 466 presenze - 0,45 media gol/partita
Roberto Boninsegna: 171 gol - 287 presenze - 0,6 media gol/partita
Lautaro Martinez: 171 gol - 368 presenze - 0,46 media gol/partita
Sandro Mazzola: 161 gol - 565 presenze - 0,28 media gol/partita
Luigi Cevenini III: 158 gol - 190 presenze - 0,83 media gol/partita
Benito Lorenzi: 143 gol - 314 presenze - 0,46 media gol/partita
Istvan Nyers: 133 gol - 182 presenze - 0,73 media gol/partita
Mauro Icardi: 124 gol - 219 presenze - 0,57 media gol/partita
Christian Vieri: 123 gol - 190 presenze - 0,65 media gol/partita
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.