Live TMW Bologna, Ferguson: "Ci sta mancando un po' di tutto. Ora occorrono uomini veri"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro l'Atalanta nella diciannovesima giornata della Serie A 2025/26 (0-2 il risultato finale firmato dalla doppietta di Krstovic), è intervenuto Lewis Ferguson. Il centrocampista rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

21.14 - Inizia la conferenza stampa di Lewis Ferguson.

Come giudica la sconfitta?

"Difficile parlare in questo momento. Sento la responsabilità, ma è un periodo difficile per tutti. Ora ci vogliono giocatori bravi e uomini veri che diano qualcosa in più anche fuori dal campo. Abbiamo entrambe le cose e mi auguro di tornare ad essere quelli di sempre. Dobbiamo alzare la testa e andare a Como per fare punti".

È preoccupato di questo momento negativo?

"Nel calcio può cambiare tutto rapidamente, così come ci è successo in maniera negativa può succedere anche in positivo. Dobbiamo tutti dare qualcosa in più".

Cosa vi sta mancando?

"Manca un po' di tutto, sia nel modo di difendere sia di attaccare. Non dobbiamo trovare scuse come la stanchezza perché giochiamo ogni tre giorni. Se vogliamo continuare così anche il prossimo anno, dobbiamo alzare il livello".

È positivo giocare già tra tre giorni?

"Sì, è meglio così. Non c'è tempo per pensare troppo. Domani torneremo a Casteldebole e prepareremo la trasferta di Como".

Lei come si sente fisicamente?

"Nelle ultime settimane mi sento meglio. Ho vissuto un periodo in cui non ero al 100%, ma ora sto lavorando per giocare. il ginocchio sta bene".

21.22 - Termina la conferenza stampa di Lewis Ferguson.