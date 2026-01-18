Bologna-Fiorentina, cambio dell'ultimo minuto nella difesa di Italiano: c'è Casale e non Vitik
Cambio dell'ultimo minuto nella formazione ufficiale del Bologna per la partita delle ore 15:00 contro la Fiorentina, perché rispetto alle indicazioni in distinta non scenderà in campo tra i titolari il difensore Martin Vitik, vittima di un fastidio fisico accusato appena prima di iniziare con il match. Il posto del giovane centrale ceco sarà preso da Nicolò Casale, al centro di voci di mercato a proposito di una sua possibile uscita dalla rosa già a gennaio.
Di seguito ecco dunque le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina, aggiornate con l'ingresso di Casale al posto di Vitik nell'undici rossoblù.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson.