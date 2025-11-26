Atletico Madrid-Inter 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina (13' st Pubill), Gimenez, Hancko, Ruggeri (23' st Sorloth); G. Simeone, Barrios, Cardoso (14' st Koke), Gallagher (14' st Nico Gonzalez); Julian Alvarez, Baena (23' st Griezmann). A disp.: Esquivel, De Luis, Griezmann, Sorloth, Almada, Carlos Martin, Lenglet, Galan, Raspadori. All.: D. Simeone
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski (20' st Sucic), Dimarco (35' st Luis Henrique); Lautaro Martinez, Bonny (20' st Thuram). A disp.:J. Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi, Alexiou, Esposito. All.: Chivu
Arbitro: Letexier (Francia)
Marcatori: 9' Julian Alvarez (A), 9' st Zielinski (I), 45'+3' st Gimenez (A)
Ammoniti: Dimarco (I)
