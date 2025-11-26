Ravaglia verso l'esordio in Europa League con il Bologna: "Non vedo l'ora, sarà speciale"

Federico Ravaglia, portiere del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League che metterà contro i rossoblù al Salisburgo: "La qualificazione è l'obiettivo che cercheremo di raggiungere, non vedo l'ora di fare il mio esordio europeo, proprio qua a Bologna. Sono contento, per me è speciale".

Prosegue e conclude quindi nelle sue riflessioni Ravaglia: "Le esperienze che ho fatto mi sono servite, sono diventato un portiere che quando è stato chiamato in causa, ultimamente, si è fatto sempre trovare pronto. E questo per me è importante, non avendo magari tante occasioni ravvicinate, giocavo una volta e dovevo aspettare un bel po'. Sono contento del percorso che ho fatto".