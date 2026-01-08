Il Bologna torna ad allenarsi: Skorupski parzialmente in gruppo, a parte Bernardeschi

Non è un periodo facile quello che sta vivendo il Bologna di Vincenzo Italiano. La squadra emiliana ha perso malamente 2-0 contro l'Atalanta nella giornata di ieri, ma oggi è già tornata a preparare il match che disputerà tra 2 giorni contro il Como di Cesc Fabregas. Il club ha pubblicato il report della seduta, aggiornando anche sulle condizioni fisiche degli infortunati. Di seguito la nota integrale:

"Sono ripresi oggi a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù in vista di Como-Bologna in programma sabato: seduta di scarico per i più impiegati contro l’Atalanta, attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche per gli altri. Lukasz Skorupski ha svolto una parte dell’allenamento con la squadra; terapie e differenziato per Federico Bernardeschi".