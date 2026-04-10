Dai colloqui con Chivu agli allenamenti più intensi: l'Inter si gode la rinascita di Thuram

L'Inter ha ritrovato il vero Marcus Thuram. I due assist e il gol contro la Roma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono dovuti anche ai colloqui che ha avuto prima della sosta per le nazionali con Cristian Chivu, un tecnico che sa interpretare molto bene, quando serve, pure il ruolo di psicologo. L'allenatore nerazzurro studia dai manager americani e ha toccato le corde giuste, ricaricando il francese.

Thuram aveva già aumentato i giri del suo motore in allenamento, poi il ritorno di Lautaro Martinez ha fatto il resto. Nulla togliere a Pio Esposito e Bonny, che stanno disputando una stagione anche al di sopra delle aspettative, ma il Toro è un trascinatore e soprattutto conosce l'ex 'Gladbach come le sue tasche. Ora servirà riconfermarsi perché a Como le insidie sono tante.

Una vittoria contro la squadra allenata da Cesc Fabregas significherebbe scudetto. Certo, è ancora presto per dirlo, la matematica non garantirebbe niente agli uomini di Chivu, ma è altrettanto vero che sarebbe un'ipoteca sul titolo perché rappresenta l'ostacolo più impegnativo di questo finale di campionato. L'unico assente domenica sarà Bisseck, per il resto l'intera rosa sarà disponibile: un dettaglio da non trascurare, che rischia di diventare un fattore.