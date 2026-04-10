Juventus nelle mani di Spalletti: inciderà anche fuori dal campo e 'guiderà' la dirigenza

Tuttosport di oggi viaggia all'interno dei meandri del rinnovo con la Juventus di Luciano Spalletti, che dovrebbe essere annunciato oggi. Alla Continassa, oggi, il tecnico è il più esperto di tutti e guiderà il rinnovamento bianconero: da Comolli a Chiellini, passando per Ottolini e Modesto, nessuno ha lo spessore per poter guidare Lucio, scrive oggi il quotidiano.

Spalletti inciderà anche fuori dal campo

Ecco perché i rinnovati poteri sanciti dalla firma fino al 2028 tratteggiano uno Spalletti che avrà peso anche al di fuori del rettangolo verde: è un passaggio che Elkann condivide al 100%. Da giugno in poi, quando si potrà costruire la nuova Juve a bocce ferme, Lucio capirà realmente quanto potrà incidere sulla scelta degli uomini. E quanto i suoi rinnovati margini d’intervento potranno essere impattanti, a prescindere da una Champions che inseguirà fino all’ultima curva col Toro.

Retroscena: l'offerta di essere direttore tecnico dell'Udinese nel 2005

Nell'estate 2005 Spalletti porta l’Udinese in Champions League al termine di un campionato straordinario, con tanti giocatori poi spediti in diverse big (da Jankulovski a Pizarro, passando per De Sanctis e Muntari). Patron Giampaolo Pozzo fa di tutto per tenere il tecnico, ormai promesso sposo della Roma. Si spinge persino oltre al ruolo dell’allenatore, proponendogli di diventare direttore tecnico dei friulani. Tentativo vano.