Conference League, le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina: tanto turnover viola

Alle ore 21:00 scende in campo l'ultima delle squadre di Serie A impegnate nella tre giorni dei playoff d'andata delle coppe europee, la Fiorentina chiamata a guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale di Conference contro lo Jagiellonia. I primi 90 minuti, di questa sera, si giocano in Polonia, a Bialystok, a -8 gradi.

Vanoli opera un po' di turnover nella scelta degli undici di partenza per la sua Fiorentina, come da previsioni. In porta esordio stagionale per Lezzerini, con De Gea fermo ai box per qualche problemino fisico, in difesa si rivede dal 1' Gosens, così come Fortini sul lato opposto. A centrocampo Ndour e Fabbian con Mandragora, davanti Piccoli con Harrison e Fazzini ai suoi lati. Non sono partiti per la Polonia anche Solomon e Kean. C'è tra l'altro una curiosità, perché vista l'assenza di De Gea, la fascia da capitano torna sul braccio di Ranieri, da qualche settimana degradato.

Di seguito le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina.

JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Widowik; Pozo, Floch, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz.

A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Drachal, Rallis, Sylla, Krasiewicz, Kozlowski.

Allenatore: Siemieniec.

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini.

A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Pongracic, Fagioli, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Parisi, Sadotti, Bertolini.

Allenatore: Vanoli.