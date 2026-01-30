Bologna, Holm è in uscita. Per sostituirlo occhi anche su Zappacosta e Barbieri

Il mercato è alle sue battute finali e in casa Bologna a tenere banco è la situazione di Emil Holm. L’esterno destro svedese è infatti al centro di diversi movimenti, con i suoi agenti che lo stanno proponendo sia all’estero sia, soprattutto, a club italiani. Dopo i primi approcci con il Napoli, nelle ultime ore ci sarebbero stati anche dei contatti esplorativi con la Juventus, che avrebbe mostrato un certo interesse per il profilo del giocatore.

Il Bologna, dal canto suo, ha una linea chiara: nessuno viene trattenuto controvoglia solo per questioni contrattuali, concetto che Sartori e Di Vaio hanno ribadito apertamente anche ai rappresentanti di Holm. Detto questo, una sua eventuale partenza sarebbe presa in considerazione soltanto se, nei pochissimi giorni rimasti, la dirigenza rossoblù riuscisse a individuare un sostituto ritenuto all’altezza e gradito a Vincenzo Italiano.

Tra le ipotesi valutate c’è anche un possibile scambio con Joao Mario, che non sta trovando molto spazio nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Il laterale portoghese è un nome che piace al Bologna, così come suscita interesse Davide Zappacosta, anche se l’Atalanta non sembra affatto intenzionata a privarsene. Nei radar del club emiliano c’è poi Tommaso Barbieri della Cremonese, classe 2000, considerato però incedibile da Nicola. Non a caso la richiesta è salita fino a 15 milioni di euro, una cifra che Sartori difficilmente prenderebbe in considerazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.