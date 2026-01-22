Atalanta, Zappacosta recrimina: "Mancata maturità. Assurdo subire tre gol in dieci minuti"

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Athletic Bilbao, l'esterno dell'Atalanta Davide Zappacosta ha commentato ai canali ufficiali del club: "E' veramente un peccato. C'era la sensazione, anche dal campo, di poterla vincere e fare più di un gol. Dopo che abbiamo subito il gol su questo lancio lungo e su una sorta di contrasto, ci sono stati dieci minuti di sbandamento dove avevamo perso un po' le misure e abbiamo concesso altre due occasioni dove ci hanno fatto due gol un po' particolari. Ed è veramente un peccato perché l'atteggiamento era quello giusto e nel secondo tempo eravamo rientrati, fino al loro gol, abbastanza bene. C'è tanto rammarico".

Ma cosa è successo?

"Secondo me non c'è stata tantissima maturità. Ci è già successo in passato di subire gol e crollare nel giro di dieci minuti prenderne due o tre. Per una squadra come la nostra è una cosa veramente assurda perché ci siamo già capitati. Dobbiamo cercare di migliorare perché abbiamo subito il gol ma stavamo pareggiando, era ancora un ottimo risultato e c'era ancora tanto tempo. Ed è davvero un peccato buttare via le partite così".

Ora girare pagina col Parma.

"Tra qualche giorno abbiamo una partita di campionato importante. Dobbiamo dare continuità al pareggio di Pisa perché siamo un po' in ritardo. Ce la metteremo tutta per risalire in classifica. Sappiamo che non sarà facile quindi dobbiamo cercare di voltare subito pagina e prepararci molto bene".