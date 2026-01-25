Atalanta, Zappacosta: "Dobbiamo trasformare la frustrazione in energia"
Il terzino dell'Atalanta Davide Zappacosta è intervenuto ai microfoni di DAZN, nel pre gara della sfida contro il Parma. I nerazzurri cercano riscatto dopo l'amara sconfitta in Champions contro l'Athletic: "Che si vinca o che si perda bisogna sempre mantenere equilibrio e entusiasmo lavorando al massimo delle proprie potenzialità. Ci siamo allenati bene in questi tre giorni, per la partita scorsa c'è tanto rammarico e frustrazione ma dobbiamo trasformarlo in energia per oggi".
Con l'arrivo di Raspadori, avete provato la linea a quattro?
"Il mister prova diverse soluzioni, cerca di far girare tutti i giocatori perché dobbiamo esser pronti ad ogni eventualità
