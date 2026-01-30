Bologna, i tifosi al fianco della squadra: domenica appuntamento a Casteldebole
TUTTO mercato WEB
I tifosi del Bologna pronti a riunirsi per stare vicino alla squadra in vista della sfida di martedì con il Milan e per dare la carica ai ragazzi di italiano, reduci da un periodo davvero complicato in campionato.
I gruppi della Curva Andrea Costa si sono dati appuntamento per domenica 1° febbraio per sostenere la squadra al centro tecnico Niccolò Galli.
"Qualunque cosa accada, saremo sempre con voi. Il vero amore si dimostra nel momento del bisogno. Domenica 1 febbraio, ore 10.30, Comet adiacente il centro tecnico Niccolò Galli. Tutti presenti! Per i nostri colori, per i nostri ragazzi, ma soprattutto per noi. Carica!"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile