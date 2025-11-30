Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Polverosi: "Meno male che la classe esiste. Meno male che Yildiz gioca in Serie A"

Polverosi: "Meno male che la classe esiste. Meno male che Yildiz gioca in Serie A"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 09:45Serie A
Andrea Piras

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato del successo della Juventus sul Cagliari: "Meno male che la classe esiste. Meno male che Yildiz gioca in Serie A, altrimenti partite come quella di Torino sarebbero una noia mortale (...). Poca Juve, pochissima, davanti al Cagliari impostato per il pareggio, ma non per la rinuncia, visto che appena entrava in possesso della palla cercava Palestra per attaccare. Il duello con Kostic era stravinto dal giovane esterno cagliaritano e non a caso Spalletti all’intervallo ha sostituito il serbo con Cambiaso.

Poi Yildiz, che aveva già firmato l’uno a uno, si è ripreso tutta la scena come qualche giorno fa a Bodo e ha piazzato la doppietta un attimo prima dell’intervallo (...). Non è cambiato il suo modo di stare in campo, ma quello di inquadrare la partita, di dare forma e sostanza alla sua classe (...).

Questi tre punti permettono ai bianconeri di non perdere contatti dal trenino europeo. Per ora sono vicini solo alla Conference League, la Champions è distante, la lotta per lo scudetto, secondo indicazione di Spalletti, ancora di più. Capiremo meglio alla prossima a Napoli: se la Juve vuole davvero legittimare le proprie ambizioni, quella è l’occasione giusta, anche se partire senza Vlahovic (e con questo David...) non sarà certo un vantaggio".

Articoli correlati
Polverosi sull'Inter: "Alla prima avversaria di spessore è arrivato il primo ko in... Polverosi sull'Inter: "Alla prima avversaria di spessore è arrivato il primo ko in Champions"
Polverosi sul CorSport: "I cavalli della Juve sono usciti dalla stalla, Bodo può... Polverosi sul CorSport: "I cavalli della Juve sono usciti dalla stalla, Bodo può essere la ripartenza"
Polverosi: "Fiorentina, finalmente una squadra. Juve ordinaria e senza qualità in... Polverosi: "Fiorentina, finalmente una squadra. Juve ordinaria e senza qualità in mediana"
Altre notizie Serie A
Il doppio ex Agostini: "La Roma ha due garanzie: Ranieri e Gasperini. Napoli squadra... Il doppio ex Agostini: "La Roma ha due garanzie: Ranieri e Gasperini. Napoli squadra alterna"
La Roma si rinnova davanti. Massara guarda alla Francia: piace il baby talento dell'Angers... La Roma si rinnova davanti. Massara guarda alla Francia: piace il baby talento dell'Angers
Torino, i convocati di Baroni per la sfida al Lecce: Ismajli non recupera, out Biraghi... Torino, i convocati di Baroni per la sfida al Lecce: Ismajli non recupera, out Biraghi e Njie
Segnali di vero Zielinski: l'Inter spera di aver trovato l'arma in più per il suo... Segnali di vero Zielinski: l'Inter spera di aver trovato l'arma in più per il suo centrocampo
Antognoni incorona Nico Paz: "E' il migliore che c'è in Italia. I giovani? Serve... Antognoni incorona Nico Paz: "E' il migliore che c'è in Italia. I giovani? Serve coraggio"
Capello sul Milan: "Maignan para, Leao segna: ok, la formula è giusta. Tuttavia..."... Capello sul Milan: "Maignan para, Leao segna: ok, la formula è giusta. Tuttavia..."
Careca: "La garanzia del Brasile è Ancelotti. Italia? Non può saltare il terzo Mondiale"... Careca: "La garanzia del Brasile è Ancelotti. Italia? Non può saltare il terzo Mondiale"
Jacobelli: "Questo Milan corre per lo scudetto. Una delle ragioni la metamorfosi... Jacobelli: "Questo Milan corre per lo scudetto. Una delle ragioni la metamorfosi di Leao"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
3 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
4 Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Zalewski può far rifiatare Zappacosta
5 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.1 Milan primo, la Juve resta agganciata al treno: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.2 Il Milan sale al comando tra le polemiche. Tutte le reazioni al rigore non assegnato alla Lazio
Immagine top news n.3 Yildiz rovescia il Cagliari, ma la Juve trema per Vlahovic: "Starà fermo per diverso tempo"
Immagine top news n.4 Cosa è successo a San Siro? Troppa confusione e poca chiarezza al VAR. Dopo il caso Vlahovic
Immagine top news n.5 "Tutte le volte che ci sei tu, succede un casino". Cosa ha detto Allegri a Collu per essere espulso
Immagine top news n.6 Milan-Lazio 1-0, le pagelle: Leao sa fare anche il 9, Nkunku bocciato. Pavlovic da Piccoli Brividi
Immagine top news n.7 La nuova vita di Leao nel segno di Allegri. L'invenzione di Max ha cambiato l'obiettivo del Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il doppio ex Agostini: "La Roma ha due garanzie: Ranieri e Gasperini. Napoli squadra alterna"
Immagine news Serie A n.2 La Roma si rinnova davanti. Massara guarda alla Francia: piace il baby talento dell'Angers
Immagine news Serie A n.3 Torino, i convocati di Baroni per la sfida al Lecce: Ismajli non recupera, out Biraghi e Njie
Immagine news Serie A n.4 Segnali di vero Zielinski: l'Inter spera di aver trovato l'arma in più per il suo centrocampo
Immagine news Serie A n.5 Antognoni incorona Nico Paz: "E' il migliore che c'è in Italia. I giovani? Serve coraggio"
Immagine news Serie A n.6 Capello sul Milan: "Maignan para, Leao segna: ok, la formula è giusta. Tuttavia..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, a gennaio può tornare Magnani dalla Reggiana
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, la parola d’ordine è continuità per uscire dall'"inferno": ora serve davvero una svolta
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Segre: "Sono orgoglioso, la squadra si meritava questa prestazione"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, prosegue la 14ª giornata: il Monza cerca punti per la A, sfida salvezza Spezia-Samp
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Spezia-Sampdoria: al 'Picco' derby ad alta tensione
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Juve Stabia-Monza: il ritorno a Castellammare del portiere Thiam
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, Longo dopo la vittoria sul Giugliano: "Gara di alto livello ma vedo troppe disattenzioni"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Bruno: "Quando siamo tutti sul pezzo possiamo fare grandi partite contro chiunque"
Immagine news Serie C n.3 Renate, Foschi: "L'errore dell'arbitro è stato davvero troppo influente ai fini del risultato"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, continua la 16ª giornata: tutte le gare in programma domenica
Immagine news Serie C n.5 Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un paio di giocatori"
Immagine news Serie C n.6 Pescara, Gravillon non si abbatte: "Non meritavamo il ko, la strada è quella giusta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…