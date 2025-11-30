Lecce, Di Francesco ne convoca 26 per il lunch match contro il Torino: ecco la lista
TUTTO mercato WEB
Manca sempre meno alla sfida in programma al Via del Mare tra Lecce e Torino, lunch match delle 12:30 che aprirà questa domenica della tredicesima giornata di Serie A. Per questo motivo il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco ha reso noti i 26 calciatori convocati. Tutti a disposizione, a parte i lungodegenti Jean, Pierret, Marchwinski. Questa la lista completa:
Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja;
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga;
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Gorter, Helgason, Kaba, Maleh, Ramadani, Sala;
Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottili, Stulic.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un paio di giocatori"
Pronostici
Calcio femminile