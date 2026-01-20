Bologna in ansia per Vitik, oggi gli esami. E dopodomani non ci sarà Helland

Non soltanto le difficoltà nel percorso recente, soprattutto in campionato, perché in queste ore il Bologna deve anche fare i conti con i problemi numerici, dettati in prevalenza dai problemi fisici che si stanno andando a sommare e che hanno visto toccati numerosi interpreti della formazione emiliana in maglia rossoblù.

C'è per esempio da capire quali siano le condizioni fisiche di Martin Vitik. Il difensore centrale della Repubblica Ceca era stato selezionato dal suo allenatore Italiano tra i titolari per la partita di domenica scorsa contro la Fiorentina, poi persa 2-1 dagli emiliani, ma ha dovuto alzare bandiera bianca nel riscaldamento per via di un risentimento alla coscia sinistra. Il timore della società è che l'infortunio possa tenere fuori Vitik almeno un mese, nel caso in cui fosse riscontrata una lesione: per questo saranno determinanti i risultati che emergeranno dagli esami strumentali cui si è sottoposto oggi il classe 2003. Così riporta l'edizione di oggi de Il Resto del Carlino.

Anche perché c'è un problema legato alla prossima partita, dopodomani in Europa League contro il Celtic, e al nuovo acquisto del Bologna per la difesa, il norvegese Eivind Helland. Essendo squalificato, sarà a disposizione solamente per la successiva partita di campionato, contro il Genoa.