Fiorentina, il bollettino di Vanoli: "Kean spero di averlo a Cremona. Gud deve ritrovare condizione"

A caccia dei bonus dei suoi numeri 9 (solo teorico, visto che indossa il numero 20) e 10. Grandi chance di salvezza della Fiorentina passano da avere al 100% per il rush finale decisivo Moise Kean e Albert Gudmundsson. Se da una parte il centravanti sta ancora smaltendo il problema alla tibia che lo ha colpito nella trasferta di Udine, alla 27^ giornata di Serie A, l'islandese è stato autore di due prove - contro Udinese e Parma - insufficienti che gli hanno attirato diverse critiche.

Di entrambi ha parlato Paolo Vanoli nella conferenza stampa di vigilia alla sfida agli ottavi di Conference League contro il Rakow. "Stiamo portando avanti un percorso di recupero e lo valutiamo giorno per giorno" ha detto il tecnico gigliato su Kean, sottolineando come l'obiettivo sia averlo a disposizione per la delicatissima sfida salvezza in programma lunedì sera allo Zini contro la Cremonese.

Per quanto riguarda Gudmundsson, Vanoli ha ammesso: "In questo momento è una condizione fisica che deve ritrovare dopo il problema alla caviglia. A lui manca essere determinante, ma le cose importanti le fa. In quel ruolo che sta facendo mi sta piacendo molto più che da seconda punta. Deve solo trovare il guizzo, ma sappiamo che può essere determinante per il rush finale".

