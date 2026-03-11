Delneri: "Udinese dipendente da Davis e Zaniolo, non deve snaturarsi contro la Juventus"

L'allenatore Luigi Delneri, che in carriera ha allenato anche l'Udinese a cavallo di due stagioni tra la fine dell'anno solare 2016 e il novembre del 2017, ha parlato del momento della compagine friulana nel corso di un'intervista rilasciata al Messaggero Veneto: "L'Udinese è dipendente da Davis e Zaniolo: quei due non vanno mai tolti, salvo infortuni. Zaniolo ha sempre la giocata con cui può determinare e sa essere un trascinatore. Questi due ragazzi hanno uno spessore e un impatto diverso e quando giocano insieme l'Udinese ha un altro passo. La squadra riesce a tenere il pallone nella metà di campo avversaria e conserva i punti di riferimento. L'Udinese è una squadra con Zaniolo e Davis e un'altra senza di loro".

Quindi Delneri si proietta anche alla sfida a un'altra squadra da lui allenata, la Juventus: "Loro hanno i colpi di Yildiz, Locatelli, McKennie, Conceição e avrà un potenziale aggiunto ritrovando Vlahovic. A cospetto di questa batteria è importante che l'Udinese non perda le sue caratteristiche in difesa, cosa invece successa a Bergamo dove il cambio di Mlacic ha scompensato. Il ragazzo si era proposto bene e anche se aveva il peso del cartellino giallo avrebbe potuto continuare, perché si può continuare a giocare anche da ammoniti. Se non fosse così bisognerebbe cambiare tutti al primo giallo".

Conclusione per Delneri sugli obiettivi rimasti all'Udinese per questo finale di stagione: "Credo che possa arrivare alla quota dei 50 punti, ma a patto di avere la struttura sempre al top".