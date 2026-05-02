Bologna-Cagliari, i convocati di Italiano: Bernardeschi e Rowe recuperano, out Casale
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Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Cagliari. Come noto hanno recuperato dai rispettivi infortuni sia Bernardeschi che Rowe mentre è assente ovviamente Casale oltre a Skorupski, Cambiaghi, Dallinga e Joao Mario.
Portieri: Happonen, Pessina, Ravaglia.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
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