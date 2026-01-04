Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Live TMW

Bologna, Italiano: "Dobbiamo darci una mossa, abbiamo qualità e mezzi"

Bologna, Italiano: "Dobbiamo darci una mossa, abbiamo qualità e mezzi"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:43Serie A
Bruno Cadelli

Il Bologna cade a San Siro. I rossoblu vengono stritolati dai nerazzurri e perdono 3-1 per effetto delle reti di Zielinski, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il gol di Santiago Castro nel finale non riapre un match sofferto per i rossoblu fin dal primo minuto. Tra poco in conferenza stampa interviene per commentare il match il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano

23.28 - comincia la conferenza stampa

Bologna anomalo questa sera? C'è un'involuzione?
"Oggi abbiamo fatto poco per meriti dell'inter e demeriti nostri. Noi abbiamo fatto poco per quello che siamo abituati. Non siamo riusciti a giocare e non abbiamo creato. Usciti da Vigo ci siamo sentiti soddisfatti raggiungendo qualità di gioco e grande atteggiamento. Non credo che sia tutto smarrito. Tantissimi meriti dell'inter ma dobbiamo darci una mossa. Sono convinto che ripartiremo perchè abbiamo qualità e mezzi".

Come valuta la connessione tra Odgaard e Rowe?
"Sotto l'aspetto tecnico ci hanno sovrastato. Thuram e Lautaro le hanno stoppate tutte, hanno fatto una prestazione superlativa. Tutti, io in primis, dobbiamo fare meglio. Mercoledì avremo un altro piglio. Non possiamo abbatterci e con l'Atalanta dobbiamo farci trovare pronti".

Che alternative può avere la squadra?
"Ci si può aiutare con la tattica e le reazioni a livello individuale. Durante la partita cambiamo in maniera dinamica e non credo che venti giorni possano azzerare il lavoro. Rientreranno giocatori importanti. In venti giorni non può essere sparito il Bologna".

Come mai ha sostituito Lucumì?
"Viene da un problemino al tendine d'Achille. Non l'ho visto brillantissimo e ho preferito toglierlo perchè giochiamo ogni due giorni".

La squadra può essersi sentirsi appagata? Fabbian è determinante?
“Su Fabbian giocando ogni tre giorni. Non è una bocciatura, lui è ingrandì crescita. Non credo sia una questione di testa, oggi non è una questione di aver sopravvalutato la nostra dimensione”.

In cosa può migliorare anche lei?
"Tutti possono migliorare su ogni aspetto a partire dall'allenatore. Torneremo competitivi”.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
