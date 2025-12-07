Bologna, Italiano: "Emozione fantastica per Immobile, ma troppa per scendere in campo"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parla ai microfoni di Dazn nel postpartita del pareggio per 1-1 contro la Lazio, valevole per la 14ª giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù commenta la scelta di non far giocare Ciro Immobile, la reazione della squadra e le prestazioni di Ravaglia e De Silvestri.

Ripartiamo proprio da questo, proprio da quello che ci stavamo chiedendo. Credo che fosse normale proteggere in questo momento Ciro Immobile e fargli godere la festa.

"Sì, le emozioni belle di questo stadio. Però forse erano davvero troppe emozioni per poter scendere in campo oggi. Già così, con pochi minuti, in più uno stadio che ti accoglie in questo modo qua, secondo me è stato bello così. Fantastica accoglienza da parte dei laziali con quella curva, con la sua immagine, con tutti quegli striscioni. Far sentire un ragazzo che secondo me qui ha dato l'anima, è stato veramente un capitano, far sentire le emozioni più belle per un calciatore... mi vengono i brividi perché sono convinto che quando avrà visto quella curva l'emozione sarà stata tantissima per lui. Poi per quanto riguarda la partita, ve l'ho detto all'inizio, lui avrà un quarto d'ora sì e no. Sono convinto che non era questa la partita per iniziare a mettere in moto Ciro, che l'ha fatto già giovedì in quei 15, 10 minuti, quanti sono stati. C'è tempo per rimetterlo veramente in carreggiata e farlo esprimere nel migliore dei modi."

Il lato positivo stasera è stata la reazione dopo il gol, perché questa qui è una squadra che reagisce subito all'evento negativo, siete stati bravi in questo. Invece magari una cosa dove a mio avviso il Bologna stasera è mancata un po', secondo me quando la Lazio è rimasta in dieci forse potevate fare qualcosa di più.

"Sì, è vero, ma non erano tanti minuti. In più eravamo stanchi anche noi. Abbiamo cercato di aggiungere grande qualità, passo, dinamismo uno contro uno con Rowe e Berna, che non è mai facile, tu lo sai, entrare ed essere subito determinanti. Speravo in una loro giocata, in un loro guizzo. Con quei dieci minuti in superiorità non siamo riusciti ad esprimerci come dovevamo. La stanchezza c'è anche per noi, continuiamo a giocare ogni tre giorni, ogni 72 ore. La cosa positiva è quella che abbiamo reagito subito, abbiamo pareggiato questa partita che si poteva complicare e poi giocando così spesso la squadra ha tenuto bene il campo. Abbiamo creato situazioni, abbiamo anche concesso qualcosina, però la Lazio che avevo visto in questo periodo è una Lazio che ultimamente ha messo alle corde tutti, ha messo in difficoltà tutti. Uscire da qui con questo pareggio per me è molto positivo. Aggiungiamo alla nostra classifica che è bellissima e continuiamo il nostro percorso."

Voi avete raccolto un punto in due partite ma in entrambe c'è sempre stata la prestazione. Mi sembra che ormai la sua squadra abbia enormi certezze. Mancata forse un po' di precisione nel secondo tempo perché poi le occasioni potenziali sembravano esserci. Figlio della stanchezza come diceva lei o di che cos'altro?

"Il punto è che avere una squadra che in tutte queste partite riesce a portarle a casa è molto difficile. Con la Cremonese abbiamo perso ma avevamo tirato verso lo specchio 30 volte, eravamo nel secondo tempo riversati nella loro metà campo, quindi la reazione l'avevamo avuta ma non eravamo riusciti a ribaltare la partita. Anche contro una Cremonese che avete visto oggi ha rivinto, quindi una squadra anche in grande condizione. Oggi, ripeto, gli ultimi 20-25 minuti con l'ingresso di forze fresche, speravo con una Lazio che aveva giocato giovedì, con un po' di stanchezza, noi con grande spunto sull'uno contro uno in quella zona del campo, potevamo fare più male a questa Lazio. È un percorso. Noi siamo una delle squadre che nei secondi tempi ha fatto forse più punti di tutte, non è facile farlo ogni partita. Capisco anche ai ragazzi che non è semplice entrare, incidere, cercare di mettere la qualità tutta in un quarto d'ora. Però noi la mentalità questa la riproponiamo. Secondo me ci siamo, continuiamo a giocare spesso e continuiamo a esprimerci bene. Non dobbiamo mollare perché adesso abbiamo il Celta in Europa League, poi la Juve, poi andiamo in Arabia contro l'Inter, quindi dobbiamo stare attaccati a questo nostro modo di essere."

Avete perso Lukasz Skorupski, che per voi è un portiere e un giocatore fondamentale. Oggi grande Ravaglia, questo bisogna sottolinearlo, parate veramente top.

"Sottolineo Lukasz e Fede Ravaglia che è stato bravo in due tre situazioni, ma sottolineo anche il fatto che siamo in grande emergenza lì dietro. Oggi Lollo De Silvestri per la prima volta centrale difensivo in una partita difficilissima contro Castellanos prima, Noslin dopo. Penso che alle volte parliamo di moduli, di 4-3-3, 3-5-2, ma è l'atteggiamento. Un ragazzo che non aveva forse mai fatto il centrale, oggi entra, partita in corso, si mette così a disposizione, disputa una grande partita. Quindi tra Fede e Lollo oggi sicuramente li avrei premiati entrambi come migliore in campo. Sono contento di avere a disposizione questa gente perché con questa gente si va lontano."